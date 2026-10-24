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மானாமதுரை கோயிலில் நாளை அன்னாபிஷேகம்

மானாமதுரை கோயிலில் நாளை அன்னாபிஷேகம்

UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 23, 2026 08:07 PM

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UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 23, 2026 08:07 PM

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மானாமதுரை: மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி சோமநாதர் கோயிலில் நாளை நடைபெற உள்ள அன்னாபிஷேக விழாவிற்கு தேவையான பொருட்களை பக்தர்கள் கோயிலில் இன்று மாலை வரை வழங்கலாம் என தெரிவித்துள்ளனர்.

சிவகங்கை சமஸ்தானம் தேவஸ்தான நிர்வாகத்துக்கு உட்பட்ட மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி, சோமநாதர் கோயிலில் ஐப்பசியில் வரும் பவுர்ணமி அன்று அன்னாபிஷேக விழா நடைபெறும். இந்த விழா நாளை நடைபெறுவதை முன்னிட்டு சோமநாதர் சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்வதற்கு தேவையான பச்சரிசி, காய்கறி, நல்லெண்ணெய், அபிஷேக திரவியப்பொடி, அரிசி மாவு, சூடம் உள்ளிட்ட பொருட்களை பக்தர்கள் இன்று மாலை வரை கோயிலில் வழங்கலாம் என தெரிவித்துள்ளனர்.

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