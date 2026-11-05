திருக்களாப்பட்டியில் மீண்டும் மறியல்: 10 நாளில் மதுக்கடையை மூட முடிவு
திருக்களாப்பட்டியில் மீண்டும் மறியல்: 10 நாளில் மதுக்கடையை மூட முடிவு
UPDATED : நவ 04, 2026 11:28 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:07 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் ஒன்றியம் திருக்களாப்பட்டியில் மதுபானக் கடை இடையூறாக இருப்பதாக கூறி நடந்த சாலை மறியலை அடுத்து மதுக் கடை பத்து நாட்களுக்குள் அகற்றப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்
திருக்களாப்பட்டி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அதிக தேர்ச்சி பெற்று வந்தனர். தற்போது மேல்நிலைப்பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த ஜூனில் பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர் போதையில் பக்கத்து கிராமத்தில் கொலை செய்யப்பட்டார். பள்ளி திறந்த நாளில் நடந்த இந்த சம்பவத்திற்கு அடிப்படை காரணமாக இங்குள்ள மதுக்கடையே என்று கிராமத்தினர் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
ஜூலை 14ல் கிராமத்தினருடன் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் மற்றும் மாதர் சங்கத்தினர் இணைந்து பள்ளி அருகிலுள்ள இந்த மதுபானக்கடையை அகற்றக்கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் 30 நாட்கள் அவகாசத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
நான்கு மாதமாகியும் திருக்களாப்பட்டியில் மதுக் கடை மூடப்படவில்லை. இதனையடுத்து மீண்டும் மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தி திருக்களாப்பட்டி சிங்கம்புணரி ரோட்டில் இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்க மத்திய குழு உறுப்பினர் பொன்னுதாய், மார்க்.,கம்யூ நிர்வாகிகள் மற்றும் கிராமத்தினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர். டி.எஸ்.பி.,சண்முகசந்தரன் தலைமையில் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் மறியலை போராட்டக்குழுவினர் கைவிடவில்லை. இதனால் வாகனப்போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
மறியல் தொடர்ந்ததை அடுத்து வாகனங்கள் மாற்றுப் பாதையில் விடப்பட்டது. மதியம் 2:00 மணி அளவில் திருப்புத்தூர் தாசில்தார் மங்கையர் திலகம், டாஸ்மாக் மேலாளர் பாத்திமா சகாயராஜ், உதவி ஆணையர்(ஆயத்தீர்வை) சிவபாலன், ஆயத்தீர்வை அலுவலர் கிருஷ்ணகுமார் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பத்து நாட்களில் திருக்களாப்பட்டி மதுக்கடையை மூட முடிவானதை அடுத்து போராட்டக்குழுவினர் கலைந்து சென்றனர்.