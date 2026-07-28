/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ மனித கடத்தல் எதிர்ப்பு தின ஊர்வலம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:36 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
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தேவகோட்டை:அகில உலக மனித கடத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
மரியன்னை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த விழாவில் தாளாளர் பாத்திமாமேரி வரவேற்றார். மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி , மாஜிஸ்திரேட் பூர்ணிமா பேசினர். விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தை சார்பு நீதிபதி கலைநிலா துவக்கி வைத்தார். நகராட்சி தலைவர் சுந்தரலிங்கம், தலைமை ஆசிரியர் சேவியர் ராஜா,முதல்வர் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ், டி.எஸ்.பி. கண்ணன், தாளாளர் கணேசன், ரோட்டரி சங்க தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.