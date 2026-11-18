/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கனிமவள விவகாரத்தில் மேல்முறையீடு :அமைச்சர் பிரபு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
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திருப்புவனம்: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனத்தில் அமைச்சர் பிரபு கூறியதாவது:
தமிழகத்தின் கனிம வளங்கள் தமிழர்களுக்கே சொந்தம் என்பதில் முதல்வர் உறுதியாக உள்ளார். பிற மாநிலங்களுக்குக் கனிம வளங்களைக் கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை நீக்கிய உத்தரவுக்கு எதிராக அரசு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யும். வெளிநாடுகளில் இருந்தாவது குறைந்த விலையில் தரமான ஆற்று மணல் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மணல் கொள்ளை புகார் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. சீமைக்கருவேல மரங்களை நிரந்தரமாக அகற்றத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது. வைகை ஆற்றைத் துார்வார நீர்வளத்துறை அமைச்சர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என்றார்.