மானாமதுரை வாரச்சந்தையில் ஆப்பிள் ரூ.150 க்கு விற்பனை
மானாமதுரை வாரச்சந்தையில் ஆப்பிள் ரூ.150 க்கு விற்பனை
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:08 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:30 PM
மானாமதுரை:மானாமதுரை வாரச்சந்தையில் ஒரு கிலோ ரூ.150 க்கு விற்கப்பட்ட மினி ஆப்பிளை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர்.
மானாமதுரையில் வியாழக்கிழமை நடைபெறும் வாரச்சந்தையில் மதுரை, திருப்புவனம், திருப்பாச்சேத்தி, சிவகங்கை, இளையான்குடி, பரமக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து வியாபாரிகள் வந்து காய்கறி உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
கடந்த சில வாரங்களாக விலை உயர்ந்து காணப்பட்ட காய்கறிகளின் விலை இந்த வாரம் குறைந்து காணப்பட்டது. ஆடி மாதத்திலும் கோடை வெயில் கடுமையாக கொளுத்தி வருவதால் பழங்களின் விலை மட்டும் உயர்ந்துள்ளது.
இது குறித்து பொந்துகம்பட்டி பழ வியாபாரி முருகன் கூறியதாவது: மழைக்காலம் ஆரம்பிக்காத நிலையில் ஆப்பிள் சீசனும் துவங்க தாமதமாகி வருகிறது. இதனால் தற்போது ஆப்பிள்கள் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மினி ஆப்பிள் என்று அழைக்கப்படும் சிறிய ரக ஆப்பிள் ரூபாய் 150 க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒரு சில வாரங்களில் சீசன் துவங்கியவுடன் பழங்களின் விலையும் வெகுவாக குறைய வாய்ப்பு உள்ளது என்றார்.