/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ மாணவருக்கு பாராட்டு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:24 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 PM
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சிவகங்கை:சிவகங்கை மீனாட்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் திருப்பதி மகன் ஸ்ரீவர்ஷன் 9.
இவர் சிவகங்கையில் உள்ள கார்த்திகேய ராஜா தொடக்க பள்ளியில் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கிறார். இவர் 1 முதல் 10 வரையிலான பெருக்கல் வாய்ப்பாடுகளைத் தலைகீழ் வரிசையில் 1 நிமிடம் 46 வினாடிகளில் கூறி சாதனை படைத்துள்ளார். இந்திய சாதனைப் புத்தகத்திலும் இடம் பெற்றுள்ளார். பராட்டுச் சான்றிதழை சிவகங்கை கலெக்டர் ஆகாஷிடம் பெற்று வாழ்த்து பெற்றார். மாணவனை பள்ளி தலைமையாசிரியர் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் பாராட்டினர்.