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சிவகங்கை மருத்துவமனையில் ஏ.பி.எஸ்., படுக்கை வார்டு
சிவகங்கை மருத்துவமனையில் ஏ.பி.எஸ்., படுக்கை வார்டு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:30 AM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை பொது அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் ராமநாதபுரம் ஈஸ்ட் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் ரூ.3.18 லட்சம் மதிப்பில் 10 ஏ.பி.எஸ்., படுக்கை அடங்கிய வார்டு திறக்கப்பட்டது.
கல்லுாரி முதல்வர் செல்வராஜன் தலைமை வகித்தார். ரோட்டரி ஆளுநர் தினேஷ் பாபு சிறப்பு செய்தார்.
பொது அறுவை சிகிச்சை துறை தலைவர் திருமலை கண்ணன் முன்னிலை வகித்தார்.
மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் தமிழ்வாணன், துணை முதல்வர் விசாலாட்சி, நிலைய மருத்துவர் முகமது ரபி, உதவி நிலைய மருத்துவர்கள் தென்றல், வெங்கடேஷ் பேசினர். ரோட்டரி சங்கத்தலைவர் டாக்டர் ரம்யா தினேஷ், உடனடி முன்னாள் தலைவர் ஜெகன் அகிலன், செயலாளர் செளந்தர்யா கலந்து கொண்டனர்.