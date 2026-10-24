தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு2027 ஜன.,ல் அடைவு திறன் தேர்வு
தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு2027 ஜன.,ல் அடைவு திறன் தேர்வு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:57 PM
சிவகங்கை: தமிழகத்தில் 3, 5 மற்றும் 8 ம் வகுப்பு மாணவருக்கு 2027 ஜன.,ல் அடைவு திறன் தேர்வு மூலம் மாணவர்களின் புரிதல் திறனை கண்டறிய கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. அரசு மற்றும் உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 3, 5 மற்றும் 8 ம் வகுப்பு மாணவர்கள் கற்றல் திறன் எந்தளவிற்கு வளர்த்துள்ளனர் என்பதை அறியும் நோக்கில் 2024 ல் மாநில அளவில் கற்றல் அடைவு திறன் தேர்வு நடத்தினர்.
அதே போன்று 2027 ம் ஆண்டு ஜன.,யில் அரசு மற்றும் உதவி பெறும் தொடக்க, நடுநிலை பள்ளிகளில் 3, 5 மற்றும் 8 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இத்தேர்வினை நடத்த கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. திறன் அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டிற்கு மாணவர்களை தயார்படுத்தவும், கற்றல் விளைவு, திறன்களை கண்டறியும் விதமாக கல்வி அமைய வேண்டும். புரிதல் மற்றும் பயன்பாட்டு திறனை சோதிக்கும் விதத்தில் ஆசிரியர்கள் வினாக்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். கல்வியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் 1 முதல் 9 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் வினாக்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த வினாக்களை பயன்படுத்தி, மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். இதற்கேற்ப ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து மாணவர்களை அடைவு திறன் தேர்வுக்கு தயார்படுத்த வேண்டும் என முதன்மை கல்வி அலுவலர், ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் என கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. ///