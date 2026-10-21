/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/முறையூர் கோயிலில் அம்பு விடும் விழா
ADDED : அக் 20, 2026 05:40 PM
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சிங்கம்புணரி: முறையூரில் சிவகங்கை தேவஸ்தானத்திற்கு உட்பட்ட மீனாட்சி சொக்கநாதர் கோயிலில் விஜயதசமி விழா நடந்தது.
இங்கு நவராத்திரியை முன்னிட்டு 9 நாட்கள் பல்வேறு அலங்காரங்களில் அம்மன் காட்சியளித்தார். விஜயதசமி நாளான நேற்று மாலை 5:00 மணிக்கு மீனாட்சி அம்மன் மகிஷாசுரமர்த்தினி அலங்காரத்தில் குதிரை வாகனத்தில் வில் அம்புடன் புறப்பட்டார். நான்கு ரத வீதிகளில் பக்தர்கள் அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டனர். மாலை 6:00 மணிக்கு சூரசம்ஹார பொட்டலில் சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.