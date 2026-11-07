டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராடியநபர் மீது கஞ்சா வழக்கு போட முயற்சி: எஸ்.பி., அலுவலகம் முற்றுகை
டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராடியநபர் மீது கஞ்சா வழக்கு போட முயற்சி: எஸ்.பி., அலுவலகம் முற்றுகை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:46 PM
சிவகங்கை: திருப்புத்துார் அருகே திருக்களாப்பட்டியில் டாஸ்மாக் மதுக்கடையை அகற்றக்கோரி போராடியவர் வீட்டின் முன் கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்து, மிரட்டிய போலீசை கண்டித்து சிவகங்கை எஸ்.பி.,யிடம் கிராம மக்கள் புகார் அளித்தனர். சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புத்துார் அருகே திருக்களாப்பட்டியில் பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இடத்தில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை செயல்படுகிறது.
இந்த கடையை அகற்ற வேண்டும் என திருக்களாப்பட்டி உட்பட சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் நவ., 4 ம் தேதி பஸ் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இப் போராட்டத்தை ராஜ்குமார் என்பவர் மார்க்சிஸ்ட் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்க நிர்வாகிகள், கிராமத்தினரை ஒன்று திரட்டி நடத்தினார். பேச்சு வார்த்தையில் பங்கேற்றவர்கள் 10 நாட்களுக்குள் கடையை அகற்றி விடுவதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர்.
ஆனால், நவ., 5 ம் தேதி இவர் நடத்தி வரும் கடைக்கு வந்த இருவர், கஞ்சா பொட்டலத்தை மறைத்து வைத்து விட்டு சென்றுள்ளனர்.
சிவகங்கையில் இருந்து வருவதாக கூறி மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு போலீசார், ராஜ்குமார் கடை முன் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த கஞ்சா பொட்டலத்தை எடுத்துள்ளனர். அப்போது தனது வீட்டில் பொருத்தியிருந்த சி.சி.டி.வி., கேமரா காட்சியை ஆய்வு செய்த போது, இருவர் கஞ்சா பொட்டலங்களை பதுக்கி வைத்து சென்றதை அறிந்தார். இதையடுத்து சி.சி.டி.வி., கேமரா ஆதாரத்துடன் நேற்று சிவகங்கை எஸ்.பி., அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு திருக்களாப்பட்டி மக்கள் எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தாவிடம் புகார் அளித்தனர். அவர் உரிய விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்ததால், முற்றுகையை கைவிட்டு சென்றனர். ///