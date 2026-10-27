/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ குற்ற வழக்கு வாகனங்கள் ஏலம்
UPDATED : செப் 26, 2026 07:39 PM
ADDED : செப் 26, 2026 07:13 PM
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சிவகங்கை:சிவகங்கை மாவட்டத்தில் குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட வாகனங்களை மாவட்ட போலீசார் செப்.29 அன்று பொது ஏலத்தில் விடவுள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் மதுவிலக்கு குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்டு அரசால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 8 டூவீலர்கள் மற்றும் ஒரு நான்கு சக்கர வாகனம், கஞ்சா குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 6 டூவீலர்கள் சிவகங்கை ஆயுதப்படை மைதானத்தில் செப்.29 அன்று காலை 10:00 மணிக்கு ஏலம் விடப்பட உள்ளது.
இதில் கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் பொது ஏலம் நடைபெறுவதற்கு முன் நாளை வரை ஆதார் அட்டை நகலுடன் மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு அலுவலகத்தில் முன்பணம் செலுத்தி பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே பொது ஏலத்தில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவர்.