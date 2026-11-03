சிவகங்கை, தேவகோட்டையில் பிளக்ஸ் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகள்
சிவகங்கை, தேவகோட்டையில் பிளக்ஸ் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவு பகுதியில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக வைத்துள்ள பிளக்ஸ் பேனர்களை அகற்ற வேண்டும் என பயணிகள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
தமிழகத்தில் பொது இடங்கள், அதிகம் மக்கள் கூடும் இடங்களில் பிளக்ஸ் பேனர் வைக்கக் கூடாது என அரசு மற்றும் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில் விதிகளை மீறி நகரில் பல இடங்களில் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பிளக்ஸ் பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சிவகங்கை பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 70க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் இயங்கப்படுகிறது. இது தவிர சென்னை, கோவை, பெங்களூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும் தனியார் பஸ்கள் மாலை நேரத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டின் வெளிபுறத்தில் நிறுத்தப்பட்டு பயணிகளை ஏற்றி செல்கின்றனர்.
நாள் ஒன்றுக்கு சிவகங்கை பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்கின்றனர். இவ்வாறு அதிக போக்குவரத்து உள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் பஸ்கள் வந்து செல்லும் இடங்களில் மின் கம்பங்களில் பெரிய அளவிலான பிளக்ஸ் பேனர்களை எந்த வித பாதுகாப்பும் இல்லாமல் வைத்துள்ளனர். ரோட்டில் இருந்து பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் வரும் பஸ்கள் தெரிவதில்லை. ரோட்டை கடக்கும் பயணிகள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்கும் சூழல் உள்ளது. பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பஸ் வெளியே செல்லும்போதும் ரோட்டை மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களால் எதிரில் வரும் வாகனங்கள் தெரிவதில்லை என டிரைவர்களும் புகார் தெருவிக்கின்றனர். எனவே போலீசார், நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் பஸ் ஸ்டாண்டில் அனுமதியின்றி வைத்துள்ள பேனர்களை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தேவகோட்டையிலும் ஆக்கிரமிப்பு
நகராட்சிகளில் கட்டணம் செலுத்தி முறைப்படி வைக்கும் பிளக்ஸ் நிகழ்ச்சிக்குமுன்னும் பின்னும் ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே வைக்க வேண்டும். தேவகோட்டையிலோ ஒவ்வொரு போர்டும் மாதக்கணக்கில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மெயின் ரோட்டில் பள்ளி அருகே விபத்து நடந்ததால் அந்த பகுதியில் போர்டு வைக்கக்கூடாது என போலீசார் அறிவித்து இருந்தனர். அந்த அறிவிப்பும் காற்றில் பறந்து விட்டது. தற்போது அந்த இடத்தில் அதிக அளவில் போர்டுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு போர்டும் பல நாட்களாக இருக்கிறது. தற்போது தீபாவளி நேரம் என்பதால் அந்த மெயின் ரோடு முழுவதும் அனுமதியின்றியும், கட்டணமின்றியும் போர்டு ஆக்கிரமித்து உள்ளது. நகராட்சியினரும் கட்டணம் பற்றி கண்டு கொள்வதில்லை. போலீசார் விதிமுறைகளை மீறுபவர்களை நடவடிக்கை எடுக்காமல் அமைதி காக்கின்றனர். குறிப்பாக தேவகோட்டையின் வரலாற்று புகழ்மிக்க தியாகிகள் பூங்கா தெரியாத வகையில் சுற்றி பிரமாண்டமான போர்டுகளை வைத்து மறைத்து உள்ளனர்.