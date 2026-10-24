ஆட்டோ ஓட்டுநரை தட்டிக்கேட்ட இன்ஸ்பெக்டருக்கு கத்திக்குத்து
ஆட்டோ ஓட்டுநரை தட்டிக்கேட்ட இன்ஸ்பெக்டருக்கு கத்திக்குத்து
UPDATED : அக் 09, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 08, 2026 11:24 PM
சிவகங்கை: ரகளை செய்த ஆட்டோ ஓட்டுநரை தட்டிக்கேட்ட இன்ஸ்பெக்டர் காதர் மீரா, 50, என்பவருக்கு, கத்திக்குத்து விழுந்தது.
சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார் கோவில் இன்ஸ்பெக்டர் காதர் மீரா. இவர், நேற்று இரவு பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் ரோந்து சென்றார். அங்கு, ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர் ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
அதை, காதர் மீரா தட்டி கேட்டுள்ளார். இதில், ஆத்திரமடைந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர், கையில் வைத்திருந்த கத்தியால், காதர் மீராவின் தலை, கையில் குத்தினார்.
மேலும், காதர் மீராவின் வாகனத்தின் கண்ணாடியையும் அடித்து நொறுக்கி உள்ளார். இதில், காயமடைந்த காதர் மீரா, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகிறார்.
விசாரணையில், ஆட்டோ ஓட்டுநர், காளையார் கோவில், சொர்ணவள்ளி நகரைச் சேர்ந்த ராஜவேல், 35, என்பது தெரிந்தது. இதையடுத்து, காளையார் கோவில் போலீசார், ஆட்டோ ஓட்டுநரை கைது செய்தனர்.