தவிர்ப்பு .... கிராமங்களுக்கு பஸ் இயக்குவது :செலவினங்களை குறைக்க பணியாற்றும் அதிகாரிகள்
தவிர்ப்பு .... கிராமங்களுக்கு பஸ் இயக்குவது :செலவினங்களை குறைக்க பணியாற்றும் அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:01 PM
திருப்புவனம்: அரசு போக்குவரத்து கழக கிளைகளில் கிராமங்களுக்கு செல்லும் பஸ்களின் இயக்கத்தை குறைத்து கொண்டு, செலவீனத்தை குறைத்து வருவதால் கிராம மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
திருப்புவனம் அரசு போக்குவரத்து கழக கிளையில்இருந்து சுற்று வட்டார 100க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு 44 அரசு டவுன் பஸ்கள் தினமும் 2 முதல் 6 வழித்தடங்கள் வரை இயக்கப்பட்டது. மழவராயனேந்தல், திருப்பாச்சேத்தி, பழையனூர், அல்லிநகரம், டி.அதிகரை, தூதை உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் மதுரைக்கு கூலி வேலை, பள்ளி, கல்லூரி சென்று வர அரசு டவுன் பஸ்களை நம்பியே இருந்தனர். கிராம மக்கள் விவசாய தேவைக்காகவும் டவுன் பஸ்கள் முலம் திருப்புவனம், மதுரை, சிவகங்கை சென்று வந்தனர். திருப்புவனம் அரசு போக்குவரத்து கழக கிளையில் கடந்த 6 ஆண்டுக்கு முன வரை பயண கட்டணம் மூலம் தினமும் ரூ.3 லட்சம் வருவாய் ஈட்டியது. சமீப காலமாக வருவாய் குறைந்ததால் கிராமங்களுக்கு செல்லும் அரசுபஸ்களின் வழித்தட இயக்கத்தை குறைத்து விட்டனர்.
இது குறித்து மழவராயனேந்தல் காளியம்மாள் கூறியதாவது,
தினசரி ஆறு முறை டவுன் பஸ் எங்கள் ஊருக்கு வந்து சென்றது. திருப்புவனம், திருப்பாச்சேத்தி, மதுரை செல்ல டவுன் பஸ்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. தற்போது இரு முறை மட்டும்தான் வந்து செல்கிறது. அதிலும் எப்போது வரும் என தெரியாது. எனவே ஷேர் ஆட்டோவில் திருப்பாச்சேத்தி சென்று அங்கிருந்து திருப்புவனம், மதுரை சென்று வருகிறோம், என்றார்.
மழவராயனேந்தலில் இருந்து மதுரை மத்திய பேருந்து நிலையம் 35 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ளது. ஒரு முறை சென்று வர 70 கி.மீ., தூரம் குறைந்த பட்சம் ஒரு முறைக்கு 15 லிட்டர் டீசல் செலவாகும். நாள் ஒன்றுக்கு நான்கு டிரிப்புகளை குறைத்தால் 60 லிட்டர் டீசல் மிச்சமாகும். எனவே கிளை அலுவலக அதிகாரிகள் பல கிராமங்களுக்கு செல்லும் டிரிப்புகளை குறைத்து செலவுகளை மிச்சம் பிடித்து வருகின்றனர். டிரிப்புகளை குறைத்தால் ஷேர் ஆட்டோக்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.