/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/விழிப்புணர்வு கூட்டம்
UPDATED : அக் 10, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 10, 2026 01:54 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் உலக மனநல தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது.
முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி ஜி. நாகராஜன் தலைமை வகித்தார்.
போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ். ரோகிணி, குடும்ப நல நீதிபதி ஏ. பசும்பொன் சண்முகையா, ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்ற சிறப்பு நீதிபதி வி.ராமலிங்கம், மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணை குழு செயலாளர் சார்பு நீதிபதி ஜெ.அனிதா கிறிஸ்டி, மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி தீபதர்ஷனி, கூடுதல் மகிளா நீதிபதி வைஷ்ணவி, வழக்கறிஞர்கள், நீதிமன்ற ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.