/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/விழிப்புணர்வு கூட்டம்
ADDED : நவ 06, 2026 05:33 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை பாலர் பாதுகாப்பு விடுதியில் தேசிய சட்ட சேவைகள் தின விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு மாவட்ட செஷன்ஸ் நீதிபதி கே.அறிவொளி தலைமை வகித்தார். சார்பு நீதிபதிகள் ஆர்.பாண்டி,ஜெ.அனிதா கிறிஸ்டி,மாஜிஸ்திரேட் தீபதர்ஷினி, வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் ஜானகிராமன், செயலாளர் சித்திரை சாமி, விடுதி செயலாளர் பகீரதநாச்சியப்பன் பங்கேற்றனர். குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் ராமசந்திரன் நன்றி கூறினார். பாலர் விடுதி குழந்தைகளுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு புத்தாடையை நீதிபதிகள் வழங்கினர். ///