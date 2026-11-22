/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/விழிப்புணர்வு கூட்டம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:31 PM
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இளையான்குடி: இளையான்குடி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் செயல் அலுவலர் கவிதா தலைமையில் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை புனரமைத்தல்,புதிய கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பை மக்கள் இயக்கமாக செயல்படுத்துதல் குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது.பேரூராட்சி தலைவர் நஜூமுதீன், துணைத்தலைவர் இப்ராஹிம்,பேரூராட்சி கவுன்சிலர்கள்,வரைபட பொறியாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பு வாசிகள் கலந்து கொண்டனர்.