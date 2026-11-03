பாகனேரி மூதாட்டி கொலை ஒருவரை பிடித்து விசாரணை

UPDATED : நவ 02, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:40 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் பாகனேரி பஸ் நிலையம் அருகே உள்ள கடையில் துாங்கி கொண்டிருந்த மூதாட்டியின் தலையில் கல்லைப் போட்டு கொலை செய்த வழக்கில் சி.சி.டி.வி., காட்சிகளின் அடிப்படையில் தனிப்படை போலீசார் ஒருவரை பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
மதகுபட்டி அருகே பாகனேரியை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் மனைவி பொம்மி 75. ஆறுமுகம் கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு இறந்தார். பொம்மி தனியாக பாகனேரியில் வசித்தார். தினசரி இரவு பாகனேரி பஸ் நிறுத்தம் அருகில் உள்ள கடை ஒன்றில் துாங்குவார்.
அக்.30 இரவு பொம்மி அந்த கடையில் படுத்து துாங்கினார். அதிகாலை கிராமத்தினர் நடமாட தொடங்கியபோது பொம்மி தலையில் காயத்துடன் இறந்து கிடப்பதை பார்த்து மதகுபட்டி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். மூதாட்டி பொம்மி உடல் அருகில் கல் ஒன்றும் கிடந்தது. முதற்கட்ட விசாரணையில் பொம்மியை மர்ம நபர்கள் முகத்தில் கல்லைப் போட்டு கொலை செய்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்தனர். சம்மந்தப்பட்டவரை பிடிக்க எஸ்.பி., தனிப்படை அமைத்தார். போலீசார் பாகனேரி பகுதியில் உள்ள சி.சி.டி.வி., காட்சிகளின் அடிப்படையில் நேற்று ஒருவரை பிடித்தனர். அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.