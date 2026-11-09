விளைச்சல் அதிகரிப்பால் வாழை இலை விலை சரிவு

UPDATED : நவ 08, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:36 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் விளைச்சல் அதிகரிப்பால் வாழை இலைகளை ஒரு ரூபாய்க்கு கூட வாங்க ஆளில்லை என விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.
திருப்புவனம், கலியாந்தூர், திருப்பாச்சேத்தி, கல்லூரணி பகுதிகளில் 625 ஏக்கரில் பயிரிடப்படுகின்றது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக வாழை பயிரிடுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. மழை காரணமாக வாழை விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் இலைகள் அறுவடை அதிகரித்துள்ளது. ஏக்கருக்கு 2 முதல் 3 கட்டு இலைகள் அறுவடை செய்த நிலையில் தற்போது 10 கட்டுகள் வரை அறுவடை செய்வதால் விலை பெருமளவு குறைந்தது. 200 இலைகள் கொண்ட ஒரு கட்டு முகூர்த்த நாட்களில் ரூ.3000 வரை விற்கும். தற்போது ரூ.100 க்கு கூட வாங்க ஆளில்லை. ஒரு கட்டு இலை அறுவடை செய்ய ரூ.100 வரை சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. இலை கட்டுகளை வேன்களில் ஏற்ற, இறக்க கூலி என ஒரு கட்டு இலைக்கு ரூ.150 செலவாகிறது. ஆனால் மார்க்கெட்டில் ஒரு கட்டு ரூ.100க்கு தான் விற்பதால் விவசாயிகள் கவலையில் தவிக்கின்றனர். வாழை இலைக்கு வருடம் முழுவதும் ஒரே விலை கிடைத்தால் தான் விவசாயிகளுக்கு லாபகரமாக இருக்கும் .அதற்கு பிளாஸ்டிக் தடை உத்தரவை கடுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும். ஹோட்டல்கள், டீக்கடைகளில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை முற்றிலும் தடுத்தால் வாழை இலைக்கு நல்ல விலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பிளாஸ்டிக் பேப்பர்கள், டம்ளர்களுக்கு பெயரளவிலேயே தடை உள்ளது. அதிகாரிகள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டை முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும்.
இது குறித்து விவசாயி கர்ணன் கூறியதாவது, ஒரு ஏக்கருக்கு ஆயிரம் கன்றுகள் நடவு செய்தாலும் 900 கன்றுகள் மட்டுமே பயன் தரும். ஏக்கருக்கு ரூ.1 லட்சம் செலவாகிறது. பயிரிட்ட 8வது மாதத்தில் இருந்து வாழை இலை அறுவடை தொடங்கும். விலை வீழ்ச்சியால் அறுவடை செய்ய முடியவில்லை. இலைகளை அறுவடை செய்யா விட்டால் மரங்களின் காய்ப்பு திறன் பாதிக்கப்படும். இலையை அறுவடை செய்து கீழே போடவும் முடியவில்லை. வேறு வழியின்றி கைக்காசை செலவு செய்து அறுவடை செய்கிறோம்,என்றார்.