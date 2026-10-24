கூட்டுறவு துறை நிர்வாகத்தை கண்டித்து வேலை நிறுத்தம்: வங்கி ஊழியர் சங்கம் தகவல்
கூட்டுறவு துறை நிர்வாகத்தை கண்டித்து வேலை நிறுத்தம்: வங்கி ஊழியர் சங்கம் தகவல்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
சிவகங்கை: கூட்டுறவு துறை நிர்வாக சீர்கேட்டை கண்டித்து நவ., முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக சிவகங்கையில் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் சங்க பொதுசெயலாளர் ஆர்.எம்., கணேசன் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: 23 மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, 935 கிளைகள் 6,000 ஊழியருடன் செயல்படுகிறது. வங்கிகள் மூலம் ரூ.50 ஆயிரம் கோடி டெபாசிட் பெற்றும், ரூ.70 ஆயிரம் கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பயிர், சிறு வணிகம், மாற்றுத்திறனாளி, சம்பள, மகளிர் கடன்களால் பல லட்சம் பேர் பயனடைகின்றனர்.
ஜனநாயக முறையில் தேர்வு செய்யப்படும் நிர்வாக குழு மூலம் சுயசார்புடன் இயங்கி வந்த வங்கிகள், சுயசார்பு தன்மையை இழந்து அரசியல் மற்றும் கூட்டுறவு அதிகாரிகள் தலையீட்டால் தொய்வு நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றன. பல வங்கிகள் நஷ்டமடைந்து வங்கியியல் ஒழுங்குமுறை சட்டம் பிரிவு 11(1)க்கு உட்படாத நிலைக்கு வந்துள்ளன. இச்சூழலில் தான் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் சங்கம் மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் வலியுறுத்தி தேவையான நிதியை பெற்று வங்கிகளை சிறப்பாக செயல்பட வைத்தது.
கடந்த 10 ஆண்டுக்கும் மேலாக வங்கிகள் தொடர்ந்து லாபம் ஈட்டி வந்த நிலையில், புதிய ஆட்சி அமைந்ததும் துறை அதிகாரிகளின் தவறான அறிவுரையால் விவசாய கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தில் பல குளறுபடி நடந்துள்ளன. ரூ.6,100 கோடி விவசாய கடன் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்த நிலையில், ரூ.10 ஆயிரம் கோடி கடன் தொகை நிலுவையில் உள்ளது. அக்கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்யாமல், வசூலும் செய்யக்கூடாது என கூட்டுறவு துறை தடை விதித்துள்ளது. இதனால் மத்திய கூட்டுறவு மற்றும் தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களிலும் வணிக தேக்கநிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இப்பிரச்னைகளுக்கு அரசு தீர்வு காணாவிடில் நவ., முதல் மாநிலம் தழுவிய வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளோம் என்றார். ///