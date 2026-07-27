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/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/﻿ பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொகையில்  ரூ.3100 கோடி வங்கிகளுக்கு விடுவிப்பு   சான்றுக்காக மட்டுமே காத்திருப்பு  

﻿ பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொகையில்  ரூ.3100 கோடி வங்கிகளுக்கு விடுவிப்பு   சான்றுக்காக மட்டுமே காத்திருப்பு  

﻿ பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொகையில்  ரூ.3100 கோடி வங்கிகளுக்கு விடுவிப்பு   சான்றுக்காக மட்டுமே காத்திருப்பு  

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:17 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:17 PM

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சிவகங்கை: பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி ரூ.5,932.23 கோடியில், ரூ.3100 கோடியை அரசு வங்கிகளுக்கு விடுவித்த நிலையில், சான்று மட்டும் வந்துவிட்டால் அந்தந்த விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் என கூட்டுறவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

தமிழகத்தில் 4455 தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் கடன் வழங்கினர். அந்த வகையில் முதல்வர் விஜய் பொறுப்பேற்றதும் 2025 மே 1 முதல் 2026 பிப்., 28 வரை பயிர்க் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.75,000 முதல் குறைந்தது ரூ.35,000 வரை அடிப்படையில் ரூ.5932.23 கோடி வரை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவித்தார். பயிர்க்கடன் பெற்ற தகுதியான விவசாயிகள் பட்டியலை மாவட்ட, மாநில அளவிலான தணிக்கை குழுவினர் தேர்வு செய்து, தள்ளுபடி கிடைத்த, கிடைக்காத விவசாயிகள் பட்டியலை மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டனர்.

பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி தொகையை உடனே மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு விடுவிக்க வேண்டும் என அரசு தெரிவித்ததால் தள்ளுபடியில் முதற்கட்ட தொகை ரூ.100 கோடி, 2ம் கட்ட தொகை ரூ.3000 கோடியை 22 மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு அரசு விடுவித்து விட்டது.

சான்றுக்காக காத்திருப்பு இது குறித்து கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொகையில் இரண்டு கட்டமாக ரூ.3100 கோடியை அரசு விடுவித்துவிட்டது. இத்தொகையை மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் இருந்து தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களுக்கு விடுவிக்க வேண்டும்.

தகுதியான விவசாயிகள் பட்டியலும் வந்துவிட்டது. அரசு வழங்கும் சான்று வந்துவிட்டால், நேரடியாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு சான்றினை வழங்கி விடுவோம் என்றனர்.

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