கீழடியில் பேட்டரி கார் வசதி: தொல்லியல் துறை முடிவு
கீழடியில் பேட்டரி கார் வசதி: தொல்லியல் துறை முடிவு
UPDATED : நவ 07, 2026 03:39 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:36 PM
கீழடி: கீழடியில் தொல் பொருள் மற்றும் திறந்த வெளி அருங்காட்சியகங்களுக்கு இடையே பேட்டரி கார் இயக்க தொல்லியல் துறை முடிவு செய்துள்ளது.
கீழடியில் இரண்டாயிரத்து 600 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மக்கள் பயன்படுத்திய சுடுமண், தங்கம், இரும்பு, செம்பு, ஆட்டகாய்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டன. கீழடியில் கண்டறியப்பட்ட பொருட்களை கொண்டு 2023ல் தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டது. இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் தினசரி வந்து செல்கின்றனர்.
அகழாய்வு நடந்த இடங்களை திறந்த வெளி அருங்காட்சியகமாக மாற்றி கடந்த 2026, பிப்ரவரி 13ம் தேதி திறக்கப்பட்டது. திறந்த வெளி அருங்காட்சியகத்திற்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வரவு குறைவாக உள்ளது. காரணம் தொல் பொருள் அருங்காட்சியகம் மற்றும் திறந்த வெளி அருங்காட்சியகத்திற்கு இடையே இரண்டு கி.மீ., தூரம் உள்ளது. வெளியூர் பயணிகள் சரியாக அடையாளம் கண்டு செல்ல முடிவதில்லை. சொந்த கார்களில் வருபவர்கள் மட்டுமே திறந்த வெளி அருங்காட்சியகத்திற்கு சென்று வருகின்றனர். போக்குவரத்து வசதியில்லாததால் பெரும்பாலானவர்கள் செல்வதில்லை.
எனவே இரண்டு அருங்காட்சியகத்திற்கு இடையே பேட்டரி கார் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதல் இரண்டு பேட்டரி கார்கள் மட்டும் வாங்கி இயக்கவும், வரவேற்பை பொறுத்து கூடுதலாக பேட்டரி கார் இயக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பேட்டரி கார்களுக்கு கட்டணம் உள்ளிட்டவைளையும் விரைவில் நிர்ணயம் செய்ய உள்ளனர்.