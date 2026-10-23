காஞ்சிரங்காலில் 6 மாதமாக முடக்கம் ‛பயோ காஸ்’ மின் உற்பத்தி மையம்: அரசு நிதி ரூ.66 லட்சம் விரயம்
காஞ்சிரங்காலில் 6 மாதமாக முடக்கம் ‛பயோ காஸ்’ மின் உற்பத்தி மையம்: அரசு நிதி ரூ.66 லட்சம் விரயம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:04 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே காஞ்சிரங்காலில் ரூர்பன் திட்டத்தில் ரூ.66 லட்சத்தில் அமைத்த பயோ காஸ் மின் உற்பத்தி நிலையம் 6 மாதமாக முடங்கி கிடக்கிறது. மத்திய அரசு நிதியில் ரூர்பன் திட்டத்தில் கிராமங்களில் சேகரமாகும் காய்கறி, குப்பை கழிவுகளை சுத்திகரிப்பு செய்து, பயோ காஸ் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் நாட்டில் 3 மாநிலங்களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. தமிழகத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம், காஞ்சிரங்கால் ஊராட்சியில் இத்திட்டத்தை அமல்படுத்தினர்.
இதற்காக அரசு ரூ.66 லட்சம் ஒதுக்கியது. இந்நிதியில் 2017- 18 ம் ஆண்டில் காய்கறி, குப்பை கழிவுகளில் பயோ காஸ் மின் உற்பத்தி துவங்கியது. துவக்கத்தில் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் கழிவு, காய்கறி, பழ கழிவு 1,200 கிலோ வரை (1 டன்னுக்கு மேல்) அரவை இயந்திரத்தில் கொட்டி, சுத்திகரிப்பு செய்து அவற்றை ஜெனரேட்டர் மூலம் இயக்கி பயோ காஸ் மின் உற்பத்தி செய்தனர். இதில் வீணாகும் கழிவுநீர் விவசாய நிலங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.
சிறப்பான இத்திட்டம் குறித்து பிரதமர் மோடி ‛மன் கீ பாத்’ ரோடியோ மூலம் இந்த ஊராட்சியி்ல் பயோகாஸ் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்வதை பாராட்டி பேசினார். இதற்காக இந்த ஊராட்சிக்கு விருதும் வழங்கப்பட்டது. இங்கு கிடைக்கும் மின்சாரம் மூலம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் பெரும்பாலான தெருவிளக்குகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. இது தவிர குப்பை சேகரிக்கும் எலக்ட்ரிக் பேட்டரி வாகனங்களுக்கு சார்ஜ் செய்ய இங்கு உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த 6 மாதங்களாக தொடர்ந்து காய்கறி, குப்பை கழிவு மூலம் பயோ காஸ் மின்உற்பத்தி திட்டத்தை செயல்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டதால், சுத்திகரிப்பு செய்யும் பாய்லர் உள்ளிட்ட சாதனங்கள் சேதமாகிவிட்டன. தொடர்ந்து ஊராட்சி நிர்வாகம் பயோ காஸ் மின்உற்பத்தி திட்டத்தை செயல்படுத்தினால், எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கு ‛சார்ஜ்’ ஏற்றும் மையமாக நடத்தி, அதன் மூலம் ஊராட்சிக்கு வருவாயை அதிகரிக்கலாம். எனவே ரூர்பன் திட்டத்தில் ரூ.66 லட்சம் செலவில் அமைத்த பயோகாஸ் மின்உற்பத்தி நிலையத்தை தொடர்ந்து செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். * பொறியாளர்களிடம் ஆலோசனை: ஊராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: பயோகாஸ் மின் உற்பத்தி நிலையத்தை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர ஒப்பந்ததாரர்களிடமும், இந்த மையத்தை அமைத்த பொறியாளர்களிடமும் பேசி வருகிறோம். அவர்கள் வந்து மையத்தை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்ததும் தொடர்ந்து இயக்கி மின்உற்பத்தி செய்வோம், என்றனர். ///