UPDATED : நவ 20, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:08 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை நகராட்சி சுகாதார அலுவலகம், மண்டல அலுவலத்தில் துாய்மை பணியாளரின் வருகை பதிவிற்கு ‛பயோமெட்ரிக்’ இயந்திரம் பொருத்த டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை நகராட்சியின் கீழ் 27 வார்டுகளில் 55 ஆயிரம் பேர் வரை வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள வீடுகள், வர்த்தக நிறுவனங்களில் தினமும் குப்பை சேகரிப்பின் மூலம் தினமும் 8 முதல் 12 டன் வரை குப்பை சேகரமாகிறது. இது வரை தனியாரிடம் விடப்பட்ட குப்பை சேகரிப்பு பணிக்கான ஒப்பந்த காலம் முடிந்து விட்டது. தற்போது மகளிர் குழுக்கள் மூலம் சுகாதார அலுவலரின் நேரடி கண்காணிப்பில் வார்டுகளில் குப்பை சேகரிக்கும் பணி செய்து வருகின்றனர். இதற்காக நகராட்சி பகுதியில் குப்பை சேகரித்து எடுத்து செல்ல 13 வண்டிகள் வாடகைக்கு 92 நாட்களுக்கு மட்டுமே இயக்க ரூ.16.50 லட்சத்திற்கு டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. இது தவிர நகராட்சிக்குள் குப்பை சேகரித்து, பிரித்து மறுசுழற்சி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள துாய்மை பணியாளர்கள் உரிய நேரத்தில் பணிக்கு வருவதை உறுதி செய்ய நகராட்சி சுகாதார அலுவலகம், 3 சுகாதார மண்டல அலுவலகத்தில் ‛பயோமெட்ரிக்’ வருகை பதிவு மெஷின், 19 சரக்கு வாகனங்களில் ஜி.பி.எஸ்., கருவி பொருத்துதல், அறிவிப்பு ஒலிபெருக்கிகளை குப்பை சேகரிப்பு வண்டிகளில் பொருத்தி தர ரூ.4.40 லட்சத்திற்கு டெண்டர் கோரியுள்ளனர். நகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது: துாய்மை பணியாளர்கள் உரிய நேரத்தில் பணிக்கு வருவதை உறுதி செய்ய, ‛பயோமெட்ரிக்’ வருகை பதிவு மெஷின், குப்பை லாரிகள் முறைப்படி செல்கிறதா என கண்காணிக்க ஜி.பி.எஸ்., கருவி பொருத்தப்படும். அரசு புதிதாக குப்பை சேகரிப்பு பணிக்கு லாரிகள் வழங்க உள்ளது. அது வரை 3 மாத காலத்திற்கு குப்பைகளை சேகரிக்க வாடகை லாரிக்காக டெண்டர் கோரியுள்ளோம் என்றனர். ///