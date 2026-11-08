/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/பா.ஜ.,ஆலோசனை கூட்டம்
UPDATED : நவ 07, 2026 11:35 AM
ADDED : நவ 07, 2026 11:32 AM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்ட காளையார்கோவில் தெற்கு ஒன்றிய பா.ஜ., ஆலோசனை கூட்டம் மறவமங்கலத்தில் நடந்தது.
ஒன்றிய தலைவர் மயில்சாமி தலைமை வகித்தார். முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சத்தியநாதன் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர் பாண்டிதுரை கிளைத்தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார். மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் சுப்புகாளை, மாவட்ட துணைத்தலைவர் சுகனேஸ்வரி, ஒ.பி.சி., அணி மாநில நிர்வாகி நாகேஸ்வரன், கணேசன், சோமசுந்தரம், காளிராஜன், விஜயகுமார் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.