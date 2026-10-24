வாரிய உதவித்தொகை விண்ணப்பம் வரவேற்பு

UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
சிவகங்கை: தொழிலாளர் நல வாரிய உதவித்தொகை பெற இணையதளத்தில் டிச., 31 க்குள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என சிவகங்கை கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: மாவட்ட அளவில் தொழிற்சாலை, கடைகள், வாகன போக்குவரத்து நிறுவனம், ஓட்டல்கள், தோட்ட நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளரின் பங்கு ரூ.20, நிறுவன பங்கு ரூ.40 என கணக்கிட்டு தொழிலாளர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தொழிலாளர் நல நிதி தொகையை வாரியத்தில் செலுத்த வேண்டும்.
2026 ம் ஆண்டுக்கான தொழிலாளர் நல நிதியினை 2027 ஜன., 31 க்குள் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். நல வாரியம் மூலம் நல நிதி செலுத்தும் தொழிலாளரின் வாரிசுகளுக்கு கல்வி உதவி தொகை, நர்சரி முதல் பட்ட மேற்படிப்பு வரை கல்வி உதவி தொகை, புத்தகம், திருமண, இயற்கை மரணம், விபத்து மரண உதவி தொகை, கண் கண்ணாடி, தையல் இயந்திர உதவி தொகைகள் பெறலாம். இந்த உதவி தொகை பெற தொழிலாளர் மாத சம்பளம் ரூ.35,000 க்குள் இருக்க வேண்டும். இதற்கான விண்ணப்பத்தை ’’WWW.lwb.tn.gov.in’ இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தை செயலாளர், தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம், சென்னை - 06 க்கு டிச., 31 க்குள் அனுப்ப வேண்டும் என்றார். ///