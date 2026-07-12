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﻿ துண்டிக்கப்பட்ட தலையுடன் உடல் மீட்பு

﻿ துண்டிக்கப்பட்ட தலையுடன் உடல் மீட்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:44 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:44 PM

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சிவகங்கை: சிவகங்கையில் நேற்று முன்தினம் இரவு பிள்ளைவயல் காளியம்மன் கோயில் பூச்சொரிதல் விழா நடந்தது. இவ்விழாவிற்கு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமானோர் வந்திருந்தனர். ரயில் தண்டவாளத்தை ஒட்டியவாறு கோயில் இருப்பதால் சிலர் அதை கடந்து செல்வது வழக்கம்.

இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு 11:00 மணிக்கு ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே தண்டவாளத்தில் தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் உடல் கிடந்தது. 45 வயது மதிக்கத்தக்க நபரின் உடலை மானாமதுரை ரயில்வே போலீசார் மீட்டனர். ரயிலில் அடிபட்டு இறந்தாரா அல்லது வேறு காரணங்கள் உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.

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