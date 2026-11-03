பத்திர ஏற்பாட்டாளர்கள் காரைக்குடியில் ஆர்ப்பாட்டம்
பத்திர ஏற்பாட்டாளர்கள் காரைக்குடியில் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 02, 2026 02:47 PM
ADDED : நவ 02, 2026 02:44 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் முன்பு இ = -ஹப் திட்டத்திற்கு எதிராக 10 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களைச் சேர்ந்த ஆவண ஏற்பாட்டாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
தமிழக அரசு பதிவுத்துறையில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ள இ-ஹப் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காரைக்குடி இணை 1, இணை 2 , தேவகோட்டை, திருவாடானை, தொண்டி, மீமிசல், அறந்தாங்கி, பொன்னமராவதி, சிங்கம்புணரி மற்றும் திருப்புத்துார் ஆகிய 10 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களை சேர்ந்த ஆவண ஏற்பாட்டாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் இத்தொழிலை நம்பி வாழும் 20 லட்சம் தனியார் ஆவண எழுத்தர்கள் மற்றும் ஆவண ஏற்பாட்டாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதோடு, பொதுமக்களும் கூடுதல் பொருளாதார சுமைக்கு ஆளாவதோடு, பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல் ஏற்படும் என்று கூறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காணாவிட்டால் மண்டலம் மற்றும் மாநிலம் தழுவிய போராட்டங்களை நடத்த உள்ளதாக தெரிவித்தனர்.
வழக்கறிஞர் பாண்டியராஜன், சமூக ஆர்வலர் உதயா ஒருங்கிணைப்பு செய்தனர். 300க்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.