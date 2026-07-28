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விபத்தில் சிறுவன் பலி

விபத்தில் சிறுவன் பலி

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:27 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:27 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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காரைக்குடி:சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே சரக்கு வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 16 வயது சிறுவன் பலியானார்.

காரைக்குடி அருகே உள்ள பேயன்பட்டியைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன். குதிரை வண்டி பந்தயங்களில் கலந்து கொள்வதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார்.

சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற பந்தயங்களில் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்றார். சிவகங்கை அருகே நடந்த பந்தயத்தில் கலந்து கொண்ட பின், குதிரையை சரக்கு வாகனத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு ஊருக்கு திரும்பினார். மழை பெய்ததால் வாகனம் நிலைதடுமாறி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் காயமடைந்த சிறுவன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

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