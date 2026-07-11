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﻿ கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடும் மக்கள்

﻿ கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடும் மக்கள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:50 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:50 AM

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காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம் புதுவயல் பேரூராட்சியில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைப்பதை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் காத்திருப்பு போராட் டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

புதுவயல் பேரூராட்சியில் துாய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5.40 கோடி மதிப்பீட்டில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க இரு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் இரு இடங்களிலும் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். தற்போது நடராஜபுரம் வள மீட்பு பூங்காவில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.

சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த வாரம் மக்கள் முற்றுகையிட்டனர். இதனால், பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், மீண்டும் பணிகள் நடப்பதை அறிந்து அப்பகுதி மக்கள் முற்றுகையிட்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் .

பேச்சுவார்த்தை நடத்திய அதிகாரிகள் முறையாக பதில் அளிக்காததால் நேற்று வள மீட்பு பூங்கா முன்பு கூரை அமைத்து 200க்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட னர். காலையிலிருந்து மாலை வரை காத்திருப்பு போராட்டம் நடந்தது.

செயல் அலுவலர் உடனடியாக வரும்படி தெரிவித்தும், மக்களுடன் பேச்சு வார்த்தைக்கு வராததால் பொதுமக்கள் ஆத்திரம் அடைந்தனர். அவர்களை இன்ஸ்பெக்டர் மகேஸ்வரி சமாதானப்படுத்தினார்.

சுத்திகரிப்பு நிலைய பணிகளை நிறுத்தா விட்டால், ரேஷன் கார்டு வாக்காளர் அடையாள அட்டை திரும்ப ஒப் படைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்து அறிவிப்பு செய்திருந் தனர். தொடர்ந்து மாலையில், தாசில்தார் ராஜா முன்னிலையில் தாலுகா அலுவலகத்தில் சமாதான கூட்டம் நடந்தது.

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