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மானாமதுரை வீர அழகர் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவ தீர்த்தவாரி

மானாமதுரை வீர அழகர் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவ தீர்த்தவாரி

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:49 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:49 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM

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மானாமதுரை:மானாமதுரை வீர அழகர் கோயிலில் நடந்த ஆடி பிரம்மோற்ஸவ விழாவில் தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி அலங்கார குளத்தில் நடைபெற்றது.

இக் கோயிலில் 21ஆம் தேதி ஆடி பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது வீர அழகர் அலங்காரங்களுடன் பல்வேறு வாகனங்களில் மண்டகப் பணிகளுக்கு எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.

திருக்கல்யாணம் 26 ம் தேதி நடைபெற்றது. நேற்று முன்தினம் மாலை ஆடித் தேரோட்டம் நடைபெற்றது. தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சிக்காக நேற்று காலை கிராம மக்கள் மண்டகப்படிக்கு வீர அழகரை அழைத்து வருவதற்காக கோயிலுக்கு சென்று வரவேற்றனர். வீர அழகர் கோயிலில் இருந்து வெள்ளை குதிரை வாகனத்தில் பட்டத்தரசி கிராமத்திற்கு எழுந்தருளினார்.மாலை சக்கரத்தாழ்வாருக்கு தாயமங்கலம் ரோட்டில் உள்ள அலங்காரகுளத்தில் தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பட்டத்தரசி கிராம மண்டகப்படியில் வீர அழகருக்கு அபிஷேக,ஆராதனை,தீபாராதனை நடைபெற்ற பின்னர் வீதி உலா நடந்தது.

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