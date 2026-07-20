கோயில்களில் உண்டியல் உடைப்பு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:01 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
தேவகோட்டை:தேவகோட்டையிலிருந்து கண்ணங்குடி செல்லும் சாலையை ஒட்டிய கிராம கோயில்களில் நேற்று முன்தினம் இரவு கொள்ளையர்கள் கைவரிசை காட்டியுள்ளனர். ஞான ஒளிபுரம் அம்மன் கோயில், கன்னிகுடி வழிவிடும் விநாயகர் கோயில், போர்குடி மரிச்சிக்கட்டி காளியம்மன் கோயில்களில் உண்டியல்களை உடைத்து பணத்தை திருடியுள்ளனர். ரோந்து போலீசாரை பார்த்த நிலையில் ஓடிவிட்டனர். தாலுகா போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சிறுவாச்சியில் டூவீலர் திருடு போனது. அந்த ரோட்டில் டூவீலர் ஒன்றும் நிறுத்தப்பட்டிருந்ததை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். இந்த பைக் திருடர்கள் பயன்படுத்திய வாகனமாக இருக்கலாம் என சந்தேகிப்பதோடு பெட்ரோல் இல்லாமல் நின்றதால் சிறுவாச்சியில் பைக்கை திருடி கோயில் உண்டியல்களை உடைக்க வந்திருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.