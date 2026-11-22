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சமுதாய கழிப்பறையை மறைத்து குவித்து வைக்கப்பட்ட கட்டட கழிவு
சமுதாய கழிப்பறையை மறைத்து குவித்து வைக்கப்பட்ட கட்டட கழிவு
UPDATED : நவ 21, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:34 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரையில் சமுதாய கழிப்பறையை மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு பாதையை மறைத்து கற்கள் கொட்டியுள்ளதால் அப்பகுதி மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
மானாமதுரையில் மதுரை,பரமக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் வழிவிடும் முருகன் கோயில் அருகே உள்ள பெட்ரோல் பங்கிற்கு எதிர்புறம் ரோட்டை ஒட்டி சமுதாய கழிப்பறை உள்ளது.இக் கழிப்பறையை அப்பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கழிப்பறையை ஒட்டிய பள்ளத்தை தோண்டியவர்கள் அங்குள்ள கற்களை சமுதாய கழிப்பறை பாதையை மறைத்து கொட்டி சென்றதால் அப்பகுதி மக்கள் கழிப்பறைக்கு செல்ல முடியவில்லை. நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் பாதையை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.