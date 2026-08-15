/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ கிருங்காக்கோட்டையில் மாட்டுவண்டி பந்தயம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM
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சிங்கம்புணரி, ஆக. 15-
சிங்கம்புணரி அருகே கிருங்காக்கோட்டையில் சடையாண்டி கோயில் ஆடித் திருவிழாவை முன்னிட்டு மறவர் பேரவை சார்பில் மாட்டுவண்டி பந்தயம் நடந்தது. கிராம பிரமுகர்கள் பந்தயத்தை துவக்கி வைத்தனர். நடு மாடு, சின்ன மாடு, பூஞ்சிட்டு என மூன்று பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்ட இப்பந்தயத்தில் சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, மதுரை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 63 ஜோடி மாடுகள் பங்கேற்றன. வெற்றி பெற்ற மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கும், சாரதிகளுக்கும் பரிசு வழங்கப்பட்டது.