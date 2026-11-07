/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கிருங்காக்கோட்டையில் மாட்டுவண்டி பந்தயம்
UPDATED : நவ 07, 2026 02:48 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:15 PM
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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அருகே கிருங்காக்கோட்டையில் த.வெ.க., சார்பில் மாட்டுவண்டி பந்தயம் நடந்தது.
பெரிய மாடு, சின்ன மாடு என மூன்று பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்ட இப்பந்தயத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 45 ஜோடி மாடுகள் பங்கேற்றன. இதில் முதல் 10 இடங்களை பிடித்த மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கும், சாரதிகளுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. திருப்புத்துார் எம்.எல்.ஏ.,சீனிவாச சேதுபதி பரிசு வழங்கினார். வடக்கு ஒன்றிய இளைஞரணி, கிருங்காக்கோட்டை, ஒடுவன்பட்டி கிளைக் கழகத்தினர் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.