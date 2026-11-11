விராமதியில் மாட்டு வண்டி பந்தயம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
கீழச்சிவல்பட்டி: திருப்புத்தூர் ஒன்றியம் அச்சரம்பட்டி யில் மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது. இதில் 54 வண்டிகள் வரை பங்கேற்றன.
பந்தயத்தை முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் மாணிக்கம், ஆசிரியர் அழகப்பன் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். பெரிய மாடு பிரிவில் 14 வண்டிகள் பங்கேற்றன. அதில் பேராவூரணி நீலகண்ட விநாயகன், அச்சரம்பட்டி மாதவன், அழியாநிலை முத்து, கொன்னக்காடு நட்சத்திரன், மாவுடிவிருத்தி கோபிநாத் ஆகியோர் முதல் 5 பரிசுகளை பெற்றனர்.
சின்ன மாடு பிரிவில் 40 வண்டிகள் பங்கேற்றதில் 20 வண்டிகள் வீதம் இரு பிரிவாக போட்டி நடந்தது. முதல் பிரிவு போட்டியில் வடகுடி நெல்லி யாண்டவர், கொன்னக்காடு சந்தோஷ், நெடு மரம் சரவணன், துவரங் குறிச்சி பாலாஜி, நெய் வாசல் மாணிக்கமும், இரண்டாம் பிரிவுபோட்டி யில் இளையாத்தங்குடி கோபிநாத், வல்லம்பகாடு மருதங்குடியான், பிடாரிகாடு பிடாரி அம்மன், வெட்டுக்காடு அபி ேஷகம், சின்னளம்பட்டி துரைச்சாமி ஆகியோர் பரிசுகளை பெற்றனர்.