/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ மாட்டு வண்டி பந்தயம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:25 AM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை பிள்ளைவயல் காளியம்மன் கோயில் பூச்சொரிதல் விழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது.
52 ஜோடி மாட்டு வண்டிகள் பங்கேற்றன. பெரிய மாட்டு பிரிவில் 10 ஜோடி, சிறிய மாட்டு பிரிவில் 21, பூஞ்சிட்டு பிரிவில் 21 வண்டிகளும் கலந்துகொண்டன .போட்டியில் முதல் நான்கு இடங்களை பிடித்த மாட்டின் உரிமையாளருக்கும் அதை ஓட்டி வந்த சாரதிகளுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.