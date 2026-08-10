/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ மாட்டு வண்டி பந்தயம்
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:14 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:10 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்புத்தூர்:திருப்புத்துாரில் மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது. பெரிய மாடு பிரிவில் 13 வண்டிகள் பங்கேற்றன. இதில் முதலிடத்தை அவனியாபுரம் மோகன், 2 ம் இடம் பாகனேரி சேது, 3ம் இடம் தேனி என்.டி.,பட்டி நல்லு, புதுப்பட்டி சின்னச்சாமி வென்றனர்.
சிறிய மாடு பிரிவில் 22 வண்டிகள் பங்கேற்றன. முதலிடத்தை ஏ.புதுப்பட்டி கணபதி, பாதரக்குடி வளர்மதி, பேராவூரணி ருத்ரா, அறந்தாங்கி தொட்டிசியம்மன், காள கண்மாய் வீரபாலா ஆகியோரின் மாட்டு வண்டிகள் பெற்றன. வெற்றி பெற்ற மாட்டு வண்டி உரிமையாளர், சாரதிக்கு பரிசுகள் வழங்கினர்.
//