/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ மாட்டுவண்டி பந்தயம்
ADDED : ஆக 13, 2026 12:45 AM
அ நிறம் | அளவு
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அருகே அ.காளாப்பூர் பெரியபாலம் கொக்கன் கருப்பர் கோயில் ஆடிக்களரி திருவிழாவை முன்னிட்டு மாட்டுவண்டி பந்தயம் நடந்தது.
அ.தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., கே.கே.உமாதேவன் துவக்கி வைத்தார். தி.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர் பூமணி, பேரூராட்சி தலைவர் அம்பலமுத்து உள்ளிட்டோர் முன்னிலை வகித்தனர். பெரிய மாடு பிரிவில் 14, சின்ன மாடு பிரிவுகளில் தலா 17, 16 ஜோடி மாடுகள் பங்கேற்றன. வெற்றிபெற்ற மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கும், சாரதிகளுக்கும் பரிசு வழங்கப்பட்டது. போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை எட்டுக்கரை இளைஞர்கள் செய்திருந்தனர்.