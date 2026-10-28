மானகிரி வழியாக மதுரைக்கு பஸ் இயக்குவதில் தடுமாற்றம்
மானகிரி வழியாக மதுரைக்கு பஸ் இயக்குவதில் தடுமாற்றம்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:06 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டையில் இருந்து காரைக்குடிக்குள் செல்லாமல் மானகிரி வழியாக பஸ்களை இயக்குவதில் அரசு போக்குவரத்து கழகம் தடுமாற்றம் அடைந்து வருகிறது.
தேவகோட்டையில் இருந்து மானகிரி வழியாக அரசு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த வழித்தடம் மூலம் செல்வதால், 2:00 மணி நேரத்திற்குள் செல்லும் விதமாக பைபாஸ் ரோடு வசதி அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் டீசல் சிக்கனமும் கிடைப்பதால், அதிகளவில் பஸ்கள் இந்த வழித்தடத்தில் தான் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் இந்த வழித்தடத்தில் நிரந்தரமற்ற முறையில் தான் பஸ்களை இயக்கி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் அட்டவணையில் தெரிவித்த நேரத்தில் பஸ்கள் இயக்கப்படாததால், பெரும்பாலான பஸ்கள் பயணிகளின்றி செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் நேற்று காலை 7:50 மணிக்கு தேவகோட்டையில் புறப்பட வேண்டிய மதுரை பஸ், காலை 9:20 மணிக்கு புறப்பட்டதால், பயணிகள் எண்ணிக்கை குறைவாக காணப்பட்டது.
இதனால் வசூலை குறைவாக காண்பித்து இந்த வழித்தடத்தில் பஸ்களை நிறுத்திவிடுவார்களோ என்ற அச்சம் பயணிகளிடம் நீடிக்கிறது. அரசு போக்குவரத்து கழக நிர்வாகம் குறைந்த நேரத்திற்குள் மதுரை செல்லும் இந்த வழித்தடத்தில் தொடர்ந்து அரசு பஸ்களை இயக்க வேண்டும்.