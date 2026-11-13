இன்று பள்ளி மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து அட்டையுடன் கேக்: அங்கன்வாடி குழந்தைகள் ஏக்கம்
இன்று பள்ளி மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து அட்டையுடன் கேக்: அங்கன்வாடி குழந்தைகள் ஏக்கம்
UPDATED : நவ 13, 2026 04:03 AM
ADDED : நவ 12, 2026 05:32 PM
சிவகங்கை: குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு அரசு, உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று வாழ்த்து அட்டையுடன், கேக் வழங்குவதால், அங்கன்வாடியில் படிக்கும் 11 லட்சம் குழந்தைகள் ஏக்கம் அடைவதாக சங்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன.குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக அளவில் இன்று (நவ., 13) அரசு , உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் பிளஸ் 2 வரை படிக்கும் மாணவர்கள் 61 லட்சத்து 84 ஆயிரத்து 566 பேருக்கு ரூ.9.27 கோடி மதிப்பில் கேக், முதல்வர் விஜய் படத்துடன் கூடிய வாழ்த்து அட்டை, அதன் பின்பகுதியில் மாணவர் கால அட்டவணை வழங்கப்பட உள்ளது. பள்ளி வளாகத்திற்குள் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்களில் 2 முதல் 5 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டை வழங்கப்படாத நிலையில், பள்ளி மாணவர்கள் பெறும்போது, அதனை பார்த்து அங்கன்வாடி குழந்தைகள் ஏக்கம் அடைவார்கள். எனவே அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கும் கேக் மற்றும் வாழ்த்து அட்டை வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர் சங்கம் அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது. * அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை பொங்கல்: சங்க மாநில தலைவர் ஐ.பாக்கியமேரி கூறியதாவது, மாநில அளவில் 54,483 அங்கன்வாடி மையங்களில் 11 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் சத்துணவு சாப்பிட வருகின்றனர். பள்ளி வளாகத்திற்குள் 50 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட அங்கன்வாடி மையங்கள் உள்ளன. இதனால் பள்ளி மாணவர்கள் கேக் பெறும்போது, அங்கன்வாடி குழந்தைகள் ஏக்கம் அடைய வாய்ப்புண்டு. எனவே எங்கள் குழந்தைகளுக்கும் வழங்க வேண்டும் என அரசிடம் வலியுறுத்தினோம். ஆனால், அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் மட்டும் தயாரித்து தருமாறு கூறிவிட்டனர், என்றார்.
நிதி இல்லாமல் தவிப்பு
விருதுநகர்:
6 மாதமாக அங்கன்வாடிகளுக்கான காய்கறி, பராமரிப்பு தொகை வழங்கப்படவில்லை.
தமிழ்நாடு ஐ.சி.டி.எஸ்., அங்கன்வாடி ஊழியர், உதவியாளர் சங்க மாநிலத் தலைவர் மோகன வள்ளி தாயார் கூறியதாவது: காய்கறி வாங்கியதற்கான பணத்தை அரசு வரவு வைக்கவில்லை. செயலி செயல்படாததால் பணத்தை வரவு வைக்க முடியவில்லை என துறை அலுவலர்கள் கூறுகின்றனர். அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் 6 மாதங்களாக பணம் இல்லாமல் கடும் சிரமத்தில் உள்ளனர். தீபாவளியை கூட சரியாக கொண்டாடவில்லை. இன்று சர்க்கரை பொங்கல் வழங்க அறிவித்துள்ள அறிவிப்புக்கும், இதுவரை வராமல் தாமதமாகி உள்ள நிலுவை தொகையையும் விரைந்து வழங்க வேண்டும், என்றார்.