பாட்டிலில் பெட்ரோல் விற்பனை நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
பாட்டிலில் பெட்ரோல் விற்பனை நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM
திருப்புவனம்,ஆக.15-
பெட்ரோல் விற்பனை மையங்களில் பாட்டில், பிளாஸ்டிக் கேன் உள்ளிட்டவற்றில் தடையை மீறி பெட்ரோல் விற்பனை செய்வதால் நாளுக்கு நாள் விபரீத செயல் அதிகரித்து வருகின்றன.
திருப்புவனத்தில் இருந்து மதுரை சிவகங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, மருத்துவம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு தினசரி பலரும் சென்று வருகின்றனர் .போதிய பஸ் வசதி இல்லாததால் அனைவரும் டூவீலர், சரக்கு வாகனங்களை நம்பியே சென்று வருகின்றனர். பெட்ரோல் தேவை அதிகரிப்பதை தொடர்ந்து திருப்புவனம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெட்ரோல் விற்பனை மையங்கள் அதிக அளவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றில் பலரும் விதிகளை மீறி பிளாஸ்டிக் பாட்டில், கேன், தண்ணீர் பாட்டில் உள்ளிட்டவற்றில் பெட்ரோல் விற்பனை செய்கின்றனர். கிராமப்புறங்களில் பெட்ரோல் விற்பனை மையங்கள் இல்லாததால் பலரும் பெட்டி கடைகளில் பெட்ரோல் விற்பனை செய்கின்றனர். மேலும் வீடுகளிலும் பெட்ரோல் இருப்பு வைத்துள்ளனர். போதிய பாதுகாப்பின்றி வீடுகளில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்ரோல் பாட்டில்களால் விபரீதங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன.
நேற்று முன் தினம் கீழடி அருகே பொட்டபாளையம் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில் இருந்த பெட்ரோலை ஊற்றி ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். அருகில் இருந்த அவரது நான்கு வயது மகன் மீதும் தீ பரவியதில் காயம் அடைந்து மதுரை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி அவரும் நேற்று காலை உயிரிழந்தார்.
சில மாதங்களுக்கு முன் இதே போல பெண் ஒருவர் பெட்ரோல் ஊற்றி தற்கொலை செய்து கொண்டார். தொடர்ச்சியாக கிராமங்களில் தற்கொலைக்கு பெட்ரோலை பயன்படுத்தி வருவது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எளிதில் பெட்ரோல் கிடைப்பதால் பலரும் தற்கொலை முயற்சிக்கு பெட்ரோலை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
எனவே மாவட்ட காவல்துறையினர் பெட்ரோல் விற்பனைக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும் பாட்டில்கள், கேன்களில் பெட்ரோல் விற்பனையை முற்றிலும் தடை செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.