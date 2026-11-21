திருக்கார்த்திகையை அலங்கரிக்க இடைக்காட்டூரில் மெழுகு தீபம்
திருக்கார்த்திகையை அலங்கரிக்க இடைக்காட்டூரில் மெழுகு தீபம்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:34 AM
ADDED : நவ 20, 2026 06:08 PM
மானாமதுரை: திருக்கார்த்திகையை அலங்கரிக்கும் விதமாக நவீன ரக மெழுகு தீபங்கள் இடைக்காட்டூரில் தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
வரும் 24ம் தேதி திருக்கார்த்திகை நாளன்று வீடுகள் மற்றும் கோயில்கள்,வணிக நிறுவனங்கள் தோறும் விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவர். பாரம்பரிய முறைப்படி மண்ணாலான விளக்குகளில் எண்ணெய் ஊற்றி திரி வைத்து விளக்கு ஏற்றி வைப்பர். நவநாகரீக காலத்தில் அதற்கும் ரெடிமேடாக மெழுகு விளக்கு வந்துள்ளன. மானாமதுரை அருகே உள்ள இடைக்காட்டூரில் கலைநயத்தோடு அழகாகவும், தரமாகவும் மெழுகால் கார்த்திகை தீப விளக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஐயப்ப சன்னிதானம், கற்பக விருட்ஷம், அன்ன தீபம், மயில் தீபம், பூர்ண கும்ப தீபம், 3 முக விநாயகர் தீபம், லட்சுமிபாதம், சங்குமுக விநாயகர் தீபம், அண்ணாமலை யார் தீபம், லட்சுமி தீபம், குபேர தீபம், அகல் விளக்குகள் என பல்வேறு வடிவங்களில் விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. இந்த விளக்குகள் ரூ.15லிருந்து ரூ.800 வரை டிசைன்களுக்கேற்ப விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
இத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள சிவக்குமார் கூறுகையில், நாங்கள் வருடந்தோறும் திருக்கார்த்திகை விழாவிற்காக மெழுகிலான கார்த்திகை தீப விளக்குகளை தயார் செய்து மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பி வருகிறோம். மேலும் ஒவ்வொரு வருடமும் புதுப்புது டிசைன்களை உருவாக்கி அதனை விற்பனைக்கு அனுப்பி வருகிறோம் என்றார்.