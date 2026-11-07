டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராடியவர் கடையில் கஞ்சா: சிக்க வைக்க சதி செய்தது அம்பலம்
டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராடியவர் கடையில் கஞ்சா: சிக்க வைக்க சதி செய்தது அம்பலம்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 11:44 PM
சிவகங்கை: மதுக்கடையை அகற்ற போராடியவரின் கடையில், கஞ்சா வைத்து போலீசில் சிக்க வைக்க முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருக்களாப்பட்டி பம்பையன் மகன் ராஜ்குமார், 35. இவர், அதே பகுதியில் மளிகைக்கடை, இ -– சேவை மையம் நடத்தி வருகிறார். நேற்று முன்தினம், அவரது குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அழைத்து சென்றார்.
சிறிது நேரத்தில் அங்கு வந்த சிவகங்கை மதுவிலக்கு பிரிவு போலீசார், ராஜ்குமார் மனைவியிடம், ‘கடையில் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விற்பதாக எங்களுக்கு தகவல் வந்துள்ளது’ என்று கூறி சோதனை செய்தனர். ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. கடைக்கு முன் நடைபாதை கல் அருகில் கிடந்த பொட்டலத்தை எடுத்தனர். அதில் கஞ்சா, புகையிலை இருந்தது.
தொடர்ந்து, ‘தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விற்கிறீர்களா?’ என, ராஜ்குமாரின் மனைவி, தாயிடம் போலீசார் விசாரித்தனர். உடனே கடைக்கு வந்த ராஜ்குமார், போலீசாரிடம், ‘என் கடையில் ‘சி.சி.டி.வி’ உள்ளது. அதைப்பார்த்தால் இந்த பொட்டலம் எப்படி இங்கு வந்தது என தெரியும்’ எனக்கூறி, கேமரா காட்சிகளை பார்த்தார்.
அதில், ராஜ்குமார் பள்ளிக்கு சென்றதும், காரேந்தல்பட்டியை சேர்ந்த ராஜபாண்டி, திருக்களாப்பட்டி பாரில் வேலை செய்த ஆசை ஆகியோர் ராஜ்குமார் கடைக்கு பொருட்கள் வாங்குவது போல வந்து, பொட்டலத்தை கீழே போட்டு செல்வதும், சிறிது நேரத்தில் போலீசார் வந்து சோதனை செய்வதும் தெரிந்தது.
இதைப்பார்த்த போலீசார், கேமரா காட்சிகளை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு, அங்கிருந்து நழுவினர்.
திருக்களாபட்டியில் மதுக்கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி நவ., 4ல் நடந்த மறியலில் ராஜ்குமார் பங்கேற்றார். அவரை பழிவாங்க, அவரது கடையில் கஞ்சா வைத்து போலீசில் சிக்க வைக்க முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கிடையே, தனக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கூறி, எஸ்.பி.,யிடம் ராஜ்குமார் மனு அளித்துள்ளார்.