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﻿ டயர் வெடித்து தலைகுப்புற கவிழ்ந்த கார்: 5 பேர் தப்பினர்

﻿ டயர் வெடித்து தலைகுப்புற கவிழ்ந்த கார்: 5 பேர் தப்பினர்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:41 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:41 AM

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திருப்புவனம்: மதுரை- -- பரமக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் திருப்புவனம் அருகே டயர் வெடித்து தலைகுப்புற கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. அதிர்ஷ்டவசமாக அதில் பயணம் செய்த 5 பேர் காயங்களுடன் தப்பினர்.

காஞ்சிபுரம்மாவட்டம் காட்டாங்குளத்துாரைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன், காரில் மூன்று பெண்கள் உட்பட ஐந்து பேருடன் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு செல்ல மதுரை -- பரமக்குடி நான்கு வழிச்சாலையில் வந்தார். காரை அவரே ஓட்டினார். திருப்புவனம் அருகே சக்குடி விலக்கில் காரின் இடது புற முன்பக்க டயர் வெடித்ததில் கார் தலை குப்புற கவிழ்ந்து 50 மீட்டர் இழுத்து சென்று மீடியனை தாண்டி எதிர் திசையில் பறந்து விழுந்துள்ளது. எதிர் திசையில் எந்த வாகனமும் வராததால் பெரிய அளவில் சேதம் இல்லை. காரில் இருந்தவர்களும் காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர். திருப்புவனம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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