/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/அங்கன்வாடி மையம் அமைக்க வழக்கு
ADDED : அக் 28, 2026 09:22 PM
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மதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி அருகே வடக்கு சலைகிராமம் ராதாகிருஷ்ணன், உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:வடக்கு சாலைகிராமத்தில் குறிப்பிட்ட சர்வே எண்ணில் அங்கன்வாடி மையம் அமைக்க இளையான்குடி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரின் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் நிர்வாக அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
அதற்கான நிதியை விடுவிக்க வேண்டும். குறித்த காலத்தில் கட்டுமான பணியை துவங்கி முடிக்க கலெக்டருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு கலெக்டர், ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட அலுவலருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு நவ.,4 க்கு ஒத்திவைத்தது.