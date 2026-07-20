புளியாலில் கட்டிய சில நாளில் சேதமான சிமென்ட் கால்வாய்
புளியாலில் கட்டிய சில நாளில் சேதமான சிமென்ட் கால்வாய்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:47 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை ஒன்றியத்தின் பெரிய ஊராகவும், தொண்டி மெயின்ரோட்டில் அமைந்துள்ளது புளியால். இங்கு அரசு உயர்நிலை பள்ளி செல்லும் ரோட்டில் கால்வாய் வசதியின்றி கழிவுநீர் மற்றும் மழை நீர் தேங்குவதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து சில நாட்களுக்கு முன் கழிவுநீர் செல்ல சிமென்ட் கால்வாய் கட்டினர். கால்வாய் கட்டுவதற்கு முன் இந்த ரோட்டில் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்க ரூ.10.02 லட்சம் நிதி ஒதுக்கிய போதும், கற்கள் பதித்த பின்னரே கால்வாய் கட்டியிருக்க வேண்டும்.
ஆனால், பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கும் பணிக்கு முன்னரே சிமென்ட் கால்வாய் கட்டிவிட்டனர். இதனால் இந்த மண் ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்கள் வளைவில் திரும்பும் போது சிமென்ட் கால்வாயில் மோதி சேதமாகின்றன. இதனால் அரசு நிதி வீணாகி விட்டதாக கிராம மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். ஊராட்சி ஒன்றிய கமிஷனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.