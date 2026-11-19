சிவகங்கையில் புதர்மண்டி கிடக்கும் செக்கடி ஊரணி: ‛வாக்கிங்' செல்வோர் தவிப்பு
சிவகங்கையில் புதர்மண்டி கிடக்கும் செக்கடி ஊரணி: ‛வாக்கிங்' செல்வோர் தவிப்பு
UPDATED : நவ 17, 2026 10:58 PM
ADDED : நவ 17, 2026 05:32 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை நகராட்சி சார்பில் ரூ.1.34 கோடியில் செக்கடி ஊரணியை துார்வாரி, அப்பகுதி மக்கள் ‛வாக்கிங்' செல்ல ஏதுவாக பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தும், ஊரணி கரை புதர்மண்டி கிடக்கிறது.
இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கை படி ரூ.1.34 கோடியில் செக்கடி ஊரணி துார்வாரி, கரையை சுற்றிலும் பொதுமக்கள் ‛வாக்கிங்' செல்ல ஏதுவாக பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கப்பட்டன. இந்நிதியில் ஊரணியை சுற்றி வேலி அமைத்து, நுழைவு வாயில் கதவுகள் அமைத்து பராமரித்து வந்தனர். இதன் மூலம் அப்பகுதி பெண்கள், காலை, மாலையில் ஆர்வமுடன் ‛வாக்கிங்' சென்று வந்தனர். இச்சிறப்பு பெற்ற செக்கடி ஊரணி கரைகளை பராமரிக்காமல் விட்டதால், முட்புதர்கள் மண்டி கிடக்கிறது. இதனால் வாக்கிங் செல்லும் பெண்கள் அச்சத்தில் தவிக்கின்றனர். நகராட்சி நிர்வாகம் செக்கடி ஊரணி கரையில் வளர்ந்துள்ள செடி, கொடிகளை அகற்றி, மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு விட வேண்டும்.