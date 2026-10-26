சென்னை மாணவன் மானாமதுரையில் மீட்பு

UPDATED : அக் 24, 2026 12:15 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:10 AM
மானாமதுரை: சென்னையில் மாயமான 1 3வயது பள்ளி மாணவனை மானாமதுரையில் ரயில்வே போலீசார் மீட்டனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வானுார் தாலுகா கழும்பெரும்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் 13 வயது மாணவர். இவர் சென்னை மயிலாப்பூர் பி.எஸ்., சாலை தனியார் உறைவிட உயர்நிலைப்பள்ளியில் தங்கி 8ம் வகுப்பு படித்துவந்தார்.
கடந்த அக்.20ம் தேதி முதல் மாணவர்விடுதியில் இருந்து மாயமான நிலையில் அவரது தாயார் மயிலாப்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில்புகார் கொடுத்தார். பள்ளி வளாகத்தின்அருகில்பொருத்தப்பட்டிருந்த சி.சி.டி.வி., காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, கடந்த 20ம் தேதி மாணவன் தனியாக வெளியே செல்வது பதிவாகியிருந்ததைஉறுதிசெய்ய போலீசார் மாணவனின் விவரங்கள் மற்றும் போட்டோக்களை போலீஸ் ஸ்டேஷன்களுக்கு அனுப்பினர்.
மாயமான மாணவன் 4 நாட்கள் கழித்து நேற்று மானாமதுரையில்சுற்றித்திரிந்ததைபார்த்த ரயில்வே போலீசார் அவனை மீட்டனர். பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.