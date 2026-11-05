செட்டிநாடு பலகாரம் தயாரிப்பு மும்முரம்: வாங்கி செல்லும் மக்கள்
செட்டிநாடு பலகாரம் தயாரிப்பு மும்முரம்: வாங்கி செல்லும் மக்கள்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:54 PM
சிவகங்கை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் 5 நாட்களே உள்ள நிலையில் நாட்டரசன்கோட்டையில் பலகாரம் தயாரிப்பு பணி மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் செட்டிநாடு பலகாரத்திற்கென தனி இடம் கிடைத்து வருகிறது. சைவம் மற்றும் அசைவ சமையல் மட்டுமின்றி, தீபாவளிக்கு பலகாரம் தயாரிப்பிலும் செட்டிநாடு- க்கு நிகர் சிவகங்கை மாவட்டம் தான். அந்தளவிற்கு மாவட்டத்தில் நாட்டரசன்கோட்டை, காரைக்குடி, கோட்டையூர் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் தீபாவளி பலகாரம் விற்பனை களைகட்ட துவங்கிவிட்டது.
செட்டிநாடு பலகார வரிசையில் கைமுறுக்கு வரிசையில் 4, 7 மற்றும் 9 சுற்று முறுக்கு, அதிரசம், நெய் மாவு உருண்டை, தேன்குழல், மசாலா முறுக்கு, மணகோலம், சீப்பு மற்றும் உப்பு சீடை, தட்டை, லட்டு, மிக்சர் என செட்டிநாடு பகுதியில் 15 விதமான பலகாரங்களை தயாரித்து தீபாவளிக்காக விற்பனை செய்து வருகின்றனர். முற்றிலும் செட்டிநாடு பலகாரம் ரீபைண்ட் ஆயில், நெய்யில் மட்டுமே தயாராகிறது. தேங்காய் எண்ணெய் முறுக்கு ஆர்டரை பொறுத்து செய்து தருகின்றனர். தீபாவளி பண்டிகைக்காக வீடுகளில் சாப்பிடவும், உறவினருக்கு வழங்க செட்டிநாடு பலகாரத்தை அதிகளவில் வாங்கி செல்கின்றனர். * வெளிநாடு பறக்கும் பலகாரம்: நாட்டரசன்கோட்டை தேனம்மை ஆச்சி பலகார கடை உரிமையாளர் தேன்மொழி கூறியதாவது, முற்றிலும் சுத்தமான ரீபைண்டு ஆயில், நெய், தேங்காய் எண்ணெய்யில் மட்டுமே பலகாரம் தயாரிக்கிறோம். சிங்கப்பூர், மலேசியா, லண்டன் போன்ற நாடுகளில் இருந்து இங்கு வருவோர், அங்கு வசிப்பவர்களுக்காக செட்டிநாடு பலகாரத்தை வாங்கி செல்கின்றனர். தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் செட்டிநாடு பலகாரம் விற்பனைக்கு செல்கிறது. மாவட்ட அளவில் 100 க்கும் மேற்பட்ட பலகாரம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் இருக்கிறது. எங்களது நிறுவனத்தில் 13 பெண்கள் வரை பலகாரம் தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர் என்றார். ///